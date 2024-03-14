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Новости

14 марта, 18:35

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"Мой район. Новости": в Москве реконструируют четыре будущих вокзала ВСМ – Собянин

"Мой район. Новости": в Москве реконструируют четыре будущих вокзала ВСМ – Собянин

Новости часа: в Москве реконструируют четыре будущих вокзала ВСМ – Собянин

Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Мэр Москвы: ВСМ сократит время в пути до Петербурга до 2 часов 15 минут

Путин по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства ВСМ

Новости часа: около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

Около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

Новости часа: к 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Во время видеоконференции Сергей Собянин сообщил, что для ВСМ в Москве реконструируют четыре вокзала: Ленинградский, Рижскую, Петровско-Разумовскую и Зеленоград-Крюково.

В будущем путь из столицы до Санкт-Петербурга длиной почти в 680 километров новые поезда будут преодолевать чуть более чем за два часа. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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