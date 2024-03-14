"Мой район. Новости": в Москве реконструируют четыре будущих вокзала ВСМ – Собянин

Владимир Путин дал старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Во время видеоконференции Сергей Собянин сообщил, что для ВСМ в Москве реконструируют четыре вокзала: Ленинградский, Рижскую, Петровско-Разумовскую и Зеленоград-Крюково.

В будущем путь из столицы до Санкт-Петербурга длиной почти в 680 километров новые поезда будут преодолевать чуть более чем за два часа. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".