Акция "Ночь на катке" прошла в музее-заповеднике "Коломенское"

В ночь на 1 марта в крупнейших столичных парках прошла акция "Ночь на катке". Она стала финальным мероприятием масштабного городского проекта "Зима в Москве". В рамках акции посетители могли попасть на катки бесплатно.

Наиболее продолжительный сеанс катания – 4 часа – состоялся на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское". Гости площадки могли не только покататься на коньках, но и принять участие в настоящей дискотеке на льду.

Вместе с москвичами и гостями столицы попрощалась с зимой и ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.