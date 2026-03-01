График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

01 марта, 11:15

События

Акция "Ночь на катке" прошла в музее-заповеднике "Коломенское"

Собянин рассказал, что ждет московскую трамвайную сеть в ближайшие годы

Рижский вокзал в Москве выставили на продажу

В Роспотребнадзоре сообщили о снижении числа заболевших гриппом и ОРВИ в Москве

Снег прошел несколько раз в Москве 3 марта

Затор на 4 км образовался на МКАД в районе улицы Николая Старостина

"Новости дня": 5 новых автобусов вышли на маршрут № 1818 в Филевском парке

Жители Коммунарки рассказали о горах мусора во дворах

В столице подвели итоги работы площадки проекта "Зима в Москве" на Воробьевых горах

Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода

В ночь на 1 марта в крупнейших столичных парках прошла акция "Ночь на катке". Она стала финальным мероприятием масштабного городского проекта "Зима в Москве". В рамках акции посетители могли попасть на катки бесплатно.

Наиболее продолжительный сеанс катания – 4 часа – состоялся на Царской набережной в музее-заповеднике "Коломенское". Гости площадки могли не только покататься на коньках, но и принять участие в настоящей дискотеке на льду.

Вместе с москвичами и гостями столицы попрощалась с зимой и ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Сюжет: Зима в Москве
городвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

