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01 февраля, 07:30

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В Москве завершили капитальный ремонт 23 домов с мезонинами

В Москве завершили капитальный ремонт 23 домов с мезонинами

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В Москве капитально отремонтировали 23 дома с мезонинами. Во время работ специалисты бережно сохраняли исторические черты зданий.

Восстановление украшенных мезонинами домов в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда продолжается. Многие из подобных зданий обновят в ближайшее время.

По словам специалистов, на свою работу они дают гарантию пять лет. Если что-то потеряет прежний вид, то подрядчики должны устранить замечания.

Где именно провели работы? И в чем особенность таких домов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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