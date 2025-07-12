Тренировки, мастер-классы, экскурсии пройдут в выходные в рамках проекта "Лето в Москве"

Тренировки на свежем воздухе, мастер-классы, экскурсии и выступления музыкантов пройдут в Москве в выходные, 12 и 13 июля, в рамках проекта "Лето в Москве". Например, знаменитые шеф-повара подготовили для жителей и гостей столицы фестиваль "Вкус лета".

Кроме того, тренеры проекта "Спортивные выходные" организовали танцевальные и функциональные тренировки. Спортивные мероприятия также пройдут в парке искусств "Музеон". Там на Водоотводном канале 13 июля состоится костюмированный сап-заплыв, посвященный Дню московского спорта.

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