В Госдуме предложили запретить уничтожение санкционных продуктов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил запретить уничтожение санкционных и конфискованных продуктов. По его словам, вместо этого можно провести их экспертизу. Заняться этим могут Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Нилов предположил, что пригодные для употребления товары можно использовать в государственных целях. Например, раздавать нуждающимся.

С подобной инициативой в 2021 году уже выступал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он предлагал отдавать санкционные продукты на корм животным, перерабатывать в удобрения. Тогда его поддержали в Минпромторге. Однако законопроект не был принят.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.