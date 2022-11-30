Москвичам рассказали о стоимости новогодней атрибутики

Спрос на праздничные товары вырос по всей России в пять раз по сравнению с 2021 годом. Как поделились в пресс-службе одного из онлайн-гипермаркетов, россияне чаще всего стали покупать елочные украшения, светодиодные звезды, искусственные ели и фигурки с подсветкой.

Стоит ли торопиться с покупками? Будет ли подорожание новогодней атрибутики? Сколько жители столицы готовы потратить на украшения и подарки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.