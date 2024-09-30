Индексация социальных пенсий в РФ в 2025 году может составить почти 15%

Индексация социальных пенсий в России в 2025 году может составить почти 15%. Уже с февраля Правительство планирует увеличить маткапитал на второго ребенка, его сумма достигнет почти 900 тысяч рублей. Также запланировано повышение максимального размера пособия по беременности и родам.

Индексации прописаны в новом проекте бюджета социального фонда. Этот документ, а также основной проект бюджета страны на три года Правительство внесло в Госдуму.

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