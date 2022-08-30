Столичное предприятие Mercedes-Benz выставлено на продажу

Правительство заранее предусмотрело расходы в бюджете, чтобы смягчить риски роста безработицы. Об этом заявил премьер-министр. По его словам, около 200 тысяч россиян могут лишиться работы в ближайшие три месяца.

Под вопросом и судьба сотрудников завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Предприятие выставлено на продажу. Кому может быть интересен этот актив? И как в целом поменялся российский авторынок с уходом западных концернов?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

