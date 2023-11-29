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29 ноября, 22:30

Экономика

Эксперты рассказали о развитии мясной промышленности в Москве

Эксперты рассказали о развитии мясной промышленности в Москве

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Московские предприятия активно заполняют ниши рынка, освободившиеся после ухода зарубежных компаний. Так, за девять месяцев в городе стали выпускать на 77% больше переработанного и консервированного мяса.

Помогают производителям и городские льготы, которые позволяют сэкономить и вложить деньги в развитие бизнеса. Какое мясо попадает на стол москвичей и будет ли выбор расширяться? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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