Эксперты рассказали о развитии мясной промышленности в Москве

Московские предприятия активно заполняют ниши рынка, освободившиеся после ухода зарубежных компаний. Так, за девять месяцев в городе стали выпускать на 77% больше переработанного и консервированного мяса.

Помогают производителям и городские льготы, которые позволяют сэкономить и вложить деньги в развитие бизнеса. Какое мясо попадает на стол москвичей и будет ли выбор расширяться? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

