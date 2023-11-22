В России появится новая категория заемщиков в 2024 году

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Весной следующего года в РФ будет выделена отдельная категория заемщиков, которая будет представляться промежуточной между банками и МФО, с повышенным риском. Данная категория сможет получить банковский кредит, но по более высоким ставкам, чем в среднем на рынке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову.

По ее словам, данная идея появилась во время обсуждения законопроекта о полной стоимости кредита (ПСК). Цель изменений заключается в том, чтобы кредиторы во время расчета ПСК учитывали все расходы заемщика по долгу, включая платежи, страховки и прочее, и эти расходы были ограничены предельным значением ПСК.

Данилова рассказала, что при обсуждении закона участники рынка выразили опасения, что может случиться переток клиентов из банков в МФО, где разрешена более высокая ПСК. В результате чего была выделена отдельная категория заемщиков с повышенным риском.

На данный момент в качестве критерия рискованного клиента обсуждается показатель долговой нагрузки выше 60%. Однако данный вопрос все еще находится в процессе обсуждения и согласования.

Пока что предполагается, что это будут небольшие кредиты до 100 тысяч рублей. По ним не будут действовать ограничения по ПСК, отметила Данилова.

Ранее лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что выдавать ипотеку нужно не всем категориям граждан, а только молодым семьям, семьям с детьми, чтобы стимулировать рождаемость, и тем, кто покупает недвижимость в регионах или сельской местности.

До этого в Центробанке сообщили, что к середине 2023 года число граждан, имеющих кредиты и займы, выросло до 47 миллионов человек. Согласно статистике банка, в РФ также растет число граждан, имеющих три и более кредитов. Их сейчас насчитывают 11,2 миллиона человек.

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