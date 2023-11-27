Банки не поддержали идею об отмене комиссий за оплату ЖКУ – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Российские банки усмотрели риски в идее отменить комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и предложили взимать их с ресурсоснабжающих организаций вместо граждан. Об этом пишет РБК со ссылкой на отзыв Национального совета по финансовому рынку (НСФР) на соответствующий законопроект партии "Единая Россия".

Документ был внесен в Госдуму еще в феврале 2020 года группой депутатов от "Единой России" во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным. Проект запрещал банкам, платежным агентам и "Почте России" взимать с клиентов комиссии при оплате ЖКУ.

Представители финорганизаций, поддерживая тезис о необходимости снижения финансовой нагрузки граждан при оплате ЖКУ и принимая во внимание сложную экономическую ситуацию, предположили, что предлагаемые в законопроекте меры могут привести к негативным последствиям как для самих россиян, так и для ресурсоснабжающих организаций и участников финансового рынка.

В частности, считают финансовые организации, введение данного запрета повлечет за собой вынужденную оптимизацию бизнес-процессов, вследствие чего банки ухудшат условия обслуживания клиентов.

К примеру, снизится доступность услуг по приему платежей для граждан из-за сокращения существующей платежной инфраструктуры, вырастут риски хищения денежных средств банковских клиентов из-за сокращения у банков объема средств, ранее инвестировавшихся в развитие систем предотвращения мошеннических действий, и прочее.

Кроме того, как сообщили в финансовых организациях, у россиян есть выбор способов оплаты коммунальных услуг без комиссии, например на сайте Государственной информационной системы ЖКХ.

Представители банков отметили, что более рациональным решением вопроса о минимизации затрат граждан на оплату ЖКУ является возложение обязанности по оплате на ресурсоснабжающие организации, в пользу которых осуществляется платеж.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко направил письмо на имя главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной с просьбой запретить отечественным кредитным учреждениям продажу сложных финансовых продуктов клиентам без высшего экономического образования.

До этого в России предложили утвердить психологическое тестирование при оформлении кредитов в целях предотвращения мошеннических действий, когда гражданам посредством обмана внушают взять его.