В РФ предложили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов

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В РФ предложили утвердить психологическое тестирование при оформлении кредитов в целях предотвращения мошеннических действий, когда гражданам посредством обмана внушают взять его. Такой запрос председатель семейного комитета Госдумы Нина Останина направила главе ЦБ России Эльвире Набиуллиной.

По словам парламентария, самый распространенный способ телефонного мошенничества – это перевод или взнос средств на "безопасный счет". Жертвам в течение длительного времени внушают алгоритм действий, которые выгодны аферистам, вплоть до оформления кредитов.

"Защитой для населения нашей страны могло бы стать обязательное или добровольное психологическое тестирование при оформлении кредита в банке", – цитирует Останину РИА Новости.

В случае неудовлетворительных результатов такого тестирования депутат предложила обратиться к уполномоченному банком психологу за консультацией.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев рекомендовал гражданам насторожиться, если разговор с неизвестным касается финансов или недвижимости, либо если он принуждает принимать срочные решения. Мошенники также часто навязывают быстрый темп диалога, уточнил эксперт.

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