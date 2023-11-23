Эксперты рассказали, как в будущем может измениться работа маркетплейсов в РФ

Москвичи – самые преданные поклонники онлайн-шоппинга. По сравнению с другими регионами РФ, на столицу приходится больше всего заказов на маркетплейсах.

Между тем в настоящее время обсуждают новые правила работы торговых интернет-площадок. В российскую Госдуму в конце сентября были внесены поправки к закону о деятельности маркетплейсов, где предлагается строже регулировать данную сферу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.