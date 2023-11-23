Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 07:30

Экономика

Эксперты рассказали, как в будущем может измениться работа маркетплейсов в РФ

Эксперты рассказали, как в будущем может измениться работа маркетплейсов в РФ

Подтопление произошло на складе Wildberries в Коледине

"Время новых": первый живой коллаген

"Актуальный репортаж": в столичном "Руднево" начали выпускать банкоматы

"Время новых": косметика для волос Concept Fusion

"Актуальный репортаж": как трамвайная остановка в Москве стала кофейней

"Актуальный репортаж": как в столице открывают бизнес в транспортных контейнерах

В строящейся штаб-квартире "Яндекса" завершили монолитные работы

Новая штаб-квартира "Тинькофф" открылась на Грузинском Валу

Новости часа: Собянин заявил, что главные зимние проекты Москвы собрали в разделе Russpass

Москвичи – самые преданные поклонники онлайн-шоппинга. По сравнению с другими регионами РФ, на столицу приходится больше всего заказов на маркетплейсах.

Между тем в настоящее время обсуждают новые правила работы торговых интернет-площадок. В российскую Госдуму в конце сентября были внесены поправки к закону о деятельности маркетплейсов, где предлагается строже регулировать данную сферу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоАнастасия БородинаДенис Воробьев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика