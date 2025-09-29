29 сентября, 22:45Экономика
Более 400 млрд рублей планируется собрать с россиян от имущественных налогов
Более 400 миллиардов рублей имущественных налогов планируется собрать в этом году. Уведомления об уплате уже начали рассылать в ФНС. Заплатить нужно до 1 декабря, напомнили в службе.
В этом году гражданам направят свыше 66 миллионов уведомлений. Налоги касаются квартир, домов, земельных участков, автомобилей и процентов по вкладам. Две трети документов отправлены в электронном виде.
