29 сентября, 22:45

Экономика

Более 400 млрд рублей планируется собрать с россиян от имущественных налогов

Собянин: число компаний в сфере дизайна в Москве за 5 лет выросло на 91%

Налоговые ставки могут повысить для самозанятых в России

ФАС возбудила дело против застройщика "ПИК" из-за ограничений для интернет-провайдеров

Собянин: Москва участвует в выставке China International Industry Fair в Шанхае

Стоимость бензина на российской бирже приблизилась к 74 тысячам рублей за тонну

Мэр Москвы: в сфере креативных индустрий работают около 1,4 миллиона человек

"Деньги 24": из-за дефицита бензина в России сократилось число АЗС

"Деньги 24": скидки на квартиры в новостройках в Москве сократились с 50 до 33%

"Деньги 24": спрос на чай матча в России вырос в 10 раз в 2025 году

Более 400 миллиардов рублей имущественных налогов планируется собрать в этом году. Уведомления об уплате уже начали рассылать в ФНС. Заплатить нужно до 1 декабря, напомнили в службе.

В этом году гражданам направят свыше 66 миллионов уведомлений. Налоги касаются квартир, домов, земельных участков, автомобилей и процентов по вкладам. Две трети документов отправлены в электронном виде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

