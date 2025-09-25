"Вопрос спорный": что выбрать между арендой и покупкой жилья

Рынок аренды жилья в России демонстрирует рекордный рост: число предложений удвоилось, а цены в Москве достигли 85 тысяч рублей в месяц. При этом покупка недвижимости тоже дорожает из-за повышения ставок по кредитам.

В новостройках квадратный метр поднялся в цене вдвое, и многие просто не решаются покупать жилье. Так стоит ли брать кредиты ради собственных квадратных метров или аренда является более разумным финансовым решением?

