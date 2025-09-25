Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": что выбрать между арендой и покупкой жилья

"Вопрос спорный": что выбрать между арендой и покупкой жилья

Складирование вещей в подъездах может привести к штрафу

В Госдуме предложили ввести маркировку продуктов с пальмовым маслом

"Атмосфера": 14 градусов ожидается в Москве днем 26 сентября

Холодная погода в Москве сохранится до выходных

Эксперт рассказал, почему запрещено складировать вещи в подъездах жилых домов

Роспотребнадзор сообщил, что сезонная заболеваемость в Москве растет

Новый порядок начисления стимулирующих выплат учителям утвердили в Москве

Собянин: администраторы центров госуслуг помогают в детских больницах Москвы

Ночные температуры в Москве опустятся до 3 градусов тепла

Рынок аренды жилья в России демонстрирует рекордный рост: число предложений удвоилось, а цены в Москве достигли 85 тысяч рублей в месяц. При этом покупка недвижимости тоже дорожает из-за повышения ставок по кредитам.

В новостройках квадратный метр поднялся в цене вдвое, и многие просто не решаются покупать жилье. Так стоит ли брать кредиты ради собственных квадратных метров или аренда является более разумным финансовым решением?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществонедвижимостьвидеоИрина Слуцкая

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика