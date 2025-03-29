В России вступили в силу новые правила для карт подростков

С сегодняшнего дня банки обязаны информировать родителей о выдаче карт их детям. Также они должны сообщать обо всех операциях по счету. Новые правила касаются подростков от 14 до 18 лет.

Как именно будет передаваться информация, пропишут в договоре. Мера направлена на защиту несовершеннолетних от мошенников, которые обманывают детей или втягивают их в незаконные схемы. Теперь родители смогут контролировать движение средств на детской карте.

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