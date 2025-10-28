Россияне стали инвестировать в сельское хозяйство

В России набирает популярность тренд на солидарное сельское хозяйство. Фермерские овощи, фрукты или молоко – новый вариант для инвестиций. За ежемесячные взносы можно получить регулярные поставки свежих продуктов с огорода.



Также фермеры предлагают инвестировать в рогатый скот. Любой желающий может "купить" корову и получать до 25% годовых натуральными продуктами: молоком, сметаной, сыром и маслом.

