28 октября, 22:45

Россияне стали инвестировать в сельское хозяйство

Россияне стали инвестировать в сельское хозяйство

В России набирает популярность тренд на солидарное сельское хозяйство. Фермерские овощи, фрукты или молоко – новый вариант для инвестиций. За ежемесячные взносы можно получить регулярные поставки свежих продуктов с огорода.

Также фермеры предлагают инвестировать в рогатый скот. Любой желающий может "купить" корову и получать до 25% годовых натуральными продуктами: молоком, сметаной, сыром и маслом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикаедавидеоДарья КрамароваЕлена Поляница

