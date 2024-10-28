Россиян предупредили о грядущем подорожании холодильников и кондиционеров

Продавцы предупредили о грядущем подорожании холодильников и кондиционеров. Все дело в требованиях Минприроды РФ. В начале октября ведомство неожиданно для рынка ввело новые правила ввоза в страну продукции с газами, которые используются в такой бытовой технике.

На многие из них теперь нужно иметь лицензию. Зачем это было нужно? Как новые требования скажутся на поставках и на ценах холодильников и кондиционеров? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.