Эксперт Люлин: высокая ключевая ставка может привести к массовому банкротству ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Высокая ключевая ставка, которая сохраняется на протяжении длительного времени, может стать причиной массового банкротства торговых центров в России, заявил в беседе с РИА Новости вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

Эксперт отметил, что торговые центры адаптируются к условиям высокой ключевой ставки путем оптимизации операционных расходов. Также ТЦ справляются с этой ситуацией за счет поиска новых арендаторов, которые могут генерировать более высокий доход. Тем не менее эти меры ограничивают затраты на персонал, которые приобретают рекордный уровень, а также налоговая составляющая.

По мнению Люлина, только крупные игроки, которые обладают устойчивыми бизнес-моделями, могут обеспечить себя большим запасом прочности.

"Для большинства торговых центров этот запас ограничен: в лучшем случае речь идет о 6–12 месяцах стабильной работы. Если высокая ставка сохранится на долгосрочную перспективу, это неизбежно приведет к снижению привлекательности объектов для новых арендаторов, финансовым трудностям и массовому банкротству", – отметил специалист.

В свою очередь, комментируя сложившуюся ситуацию, член совета директоров SimpleEstate Артем Цогоев заявил, что на фоне высокой ключевой ставки выигрывающие сегменты на рынке недвижимости практически отсутствуют. Исключение составляют только объекты с якорными продуктовыми ретейлерами, арендный доход которых напрямую связан с товарооборотом.

При этом, по его данным, в сегменте коммерческой недвижимости с наибольшим числом проблем сталкиваются торговые центры.

"У них в целом высокая долговая нагрузка, при этом посещаемость и арендные доходы падают из-за снижения покупательской способности населения и роста инфляции", – пояснил эксперт.

Он также обратил внимание, что самые слабые игроки стали банкротами еще во время пандемии коронавирусной инфекции.

ЦБ резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых, в пятницу, 25 октября. В регуляторе уточнили, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. По этой причине продолжают увеличиваться и инфляционные ожидания. По прогнозу Центробанка, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%.