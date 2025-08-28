Эксперты обсудили будущее рынка труда в павильоне "Экономика Москвы" в парке "Музеон". Там собрались руководители крупных компаний и представители столичной мэрии.

На встрече говорили о дефиците кадров, изменениях карьерных ожиданий, новых форматах занятости и подготовке молодых специалистов. Помимо этого, специалисты обсуждали возможности построения системы, в которой бы совпадали интересы города, бизнеса и работников.

