28 августа, 22:50

Город

Эксперты обсудили будущее рынка труда в павильоне "Экономика Москвы" в парке "Музеон". Там собрались руководители крупных компаний и представители столичной мэрии.

На встрече говорили о дефиците кадров, изменениях карьерных ожиданий, новых форматах занятости и подготовке молодых специалистов. Помимо этого, специалисты обсуждали возможности построения системы, в которой бы совпадали интересы города, бизнеса и работников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
экономикагородвидеоЕкатерина Ефимцева

