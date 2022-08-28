В России выросли поставки товаров из Белоруссии

Товаров из Белоруссии на московских прилавках стало значительно больше. За последние полгода поставки увеличились более чем в полтора раза.

Таким путем в магазины попадает не только белорусская, но и европейская продукция. Как работает параллельный импорт через Белоруссию? И что с качеством товаров? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

