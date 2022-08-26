Эксперт заявил, что китайские ноутбуки заменят товары Dell

Фото: depositphotos/ChinaImages

Товары уходящего с рынка РФ бренда Dell, который продает персональные компьютеры, смогут заменить Lenovo, Xiaomi и Huawei. Такое мнение выразил РИА Новости коммерческий директор R-Style Softlab Денис Хадасков.

По словам эксперта, также россияне смогут покупать технику ушедших компаний, которую ввезли по параллельному импорту.

Хадасков уточнил, что Dell является одним из лидеров рынка компьютеров, серверов и сетевого оборудования. Так, по итогам 2021 года в европейские и африканские страны, а также на Ближний Восток было поставлено 9,9 миллиона ПК, из которых на долю Dell пришлось 6,5%.

О том, что Dell объявила об уходе с российского рынка, стало известно 26 августа. В компании отмечали, что планируют сократить весь сегмент отдела продаж, маркетинга и технического персонала.

При этом сообщалось, что Dell выплатит сотрудникам до восьми окладов. Работникам якобы отдают бесплатно технику, некоторым выплачивают премию и оставляют ДМС на семью до конца 2022 года.

