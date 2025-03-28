Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 марта, 07:45

Экономика

Россияне стали реже брать автокредиты

Россияне стали реже брать автокредиты

Итальянская компания Ariston возобновит работу в России с учетом действующих санкций

Компания Ariston сможет возобновить производство в Ленинградской области

В Москве увеличилось производство высокотехнологичной техники

"Деньги 24. Финансовая грамотность": как обучить ребенка разумному обращению с деньгами

В Россию официально вернулся бренд Ariston, ушедший после начала СВО

Российские компании стали чаще выплачивать премии своим сотрудникам

Пенсии россиян будут индексировать в два этапа с 2026 года

В Совфеде обсудили поддержку российских производителей электроники

"Торги Москвы": портал поставщиков

В феврале 2025 года россияне оформили на 50% меньше автокредитов, чем год назад. Это привело к образованию большого числа непроданных автомобилей на складах автодилеров. Проблему усугубляет высокая ставка по кредитам, которая в некоторых случаях достигает 28%.

Автодилеры и эксперты рынка уверены, что падение спроса связано с высокой ключевой ставкой, а также с переоценкой платежеспособного спроса. Ожидается, что ситуация может улучшиться с помощью госпрограмм поддержки, но пока они касаются только российских производителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикатранспортавтовидеоЕгор БедуляАнастасия БородинаВладимир Дементьев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика