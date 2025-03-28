Россияне стали реже брать автокредиты

В феврале 2025 года россияне оформили на 50% меньше автокредитов, чем год назад. Это привело к образованию большого числа непроданных автомобилей на складах автодилеров. Проблему усугубляет высокая ставка по кредитам, которая в некоторых случаях достигает 28%.

Автодилеры и эксперты рынка уверены, что падение спроса связано с высокой ключевой ставкой, а также с переоценкой платежеспособного спроса. Ожидается, что ситуация может улучшиться с помощью госпрограмм поддержки, но пока они касаются только российских производителей.

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