В России может появиться программа льготной аренды жилья для молодежи, сообщили в Агентстве стратегических инициатив. По итогам опроса, только 35% молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет могут позволить себе снимать квартиру.

Планируется, что программа поможет накопить на собственное жилье или на первоначальный взнос по ипотеке. Сначала льгота будет доступна работникам ключевых отраслей – промышленность, строительство, энергетика и сельское хозяйство. Детали инициативы пока находятся на стадии обсуждения. Завершить разработку проекта планируют к концу этого года.

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