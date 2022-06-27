В IKEA 27 июня должна начаться распродажа для сотрудников

27 июня в IKEA должна начаться распродажа для сотрудников. Ранее в компании сообщали, что она продлится с 27 июня по 1 июля. Однако в соцсетях пишут, что распродажа идет уже несколько дней, а из крупных предметов мебели почти ничего не осталось.

Как сообщают на официальном сайте IKEA, покупатели тоже скоро смогут приобрести остатки со склада, но только онлайн. Для них пару дней будет открыт доступ. Вопрос только в том, сколько товаров будет в доступе после того, как сотрудники компании закончат свои покупки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.