Оффлайн-ретейлеры обвинили онлайн-площадки в демпинге цен и подрыве рынка

Федеральные торговые сети обратились к правительству с просьбой ограничить максимальные скидки, которые могут устанавливать маркетплейсы. По их мнению, крупные онлайн-площадки демпингуют цены и подрывают рынок. Сейчас доля двух крупнейших платформ составляет около 80% онлайн-торговли в стране.

Оффлайн-ретейлеры отмечают, что маркетплейсы, по сути, являются посредниками и не несут таких затрат, как обычные магазины. Но в Ассоциации компаний розничной торговли пояснили – проблема не в самих скидках, а в инвестициях маркетплейсов, которые могут достигать 40% оборота. Обсуждается ограничение этой цифры на уровне 10%.

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