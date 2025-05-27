Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 07:15

Экономика

Оффлайн-ретейлеры обвинили онлайн-площадки в демпинге цен и подрыве рынка

Оффлайн-ретейлеры обвинили онлайн-площадки в демпинге цен и подрыве рынка

В России могут ограничить число банковских карт на человека

Путин встретился в Кремле с руководителями компаний, замещающих покинувшие Россию бренды

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию снизились почти в 2 раза в 2025 году

Россиянам рассказали о ситуации с процентными ставками по вкладам

В ГД анонсировали ограничение количества банковских карт на одного человека

Эксперт рассказал, как укрепление рубля влияет на стоимость конкретных товаров и инфляцию

Эксперт рассказал, что будет происходить с курсом валют в июне

ЕС хочет отключить более 20 банков РФ от системы SWIFT в рамках нового пакета санкций

Собянин: экспорт московской химической промышленности вырос почти на 30%

Федеральные торговые сети обратились к правительству с просьбой ограничить максимальные скидки, которые могут устанавливать маркетплейсы. По их мнению, крупные онлайн-площадки демпингуют цены и подрывают рынок. Сейчас доля двух крупнейших платформ составляет около 80% онлайн-торговли в стране.

Оффлайн-ретейлеры отмечают, что маркетплейсы, по сути, являются посредниками и не несут таких затрат, как обычные магазины. Но в Ассоциации компаний розничной торговли пояснили – проблема не в самих скидках, а в инвестициях маркетплейсов, которые могут достигать 40% оборота. Обсуждается ограничение этой цифры на уровне 10%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийВладимир Дементьев

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика