Эксперты рассказали россиянам, как правильно копить деньги

Эксперты в области финансов дали советы россиянам о том, как правильно копить деньги. По их словам, чтобы сократить траты на перекусы и кофе, можно взять с собой термос из дома. От импульсивных покупок на маркетплейсах спасает период охлаждения: нужно отложить товар в корзину на 24 часа, а потом еще раз подумать, стоит ли его покупать.

Также эксперты рекомендуют создать финансовую подушку безопасности. Деньги должны лежать на накопительном счете и покрывать траты минимум за три месяца. Главный совет экономистов в разговоре о личных финансах – начинать копить надо как можно раньше.

