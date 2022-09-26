Банки нескольких стран отказались обслуживать карты российской системы "Мир"

Банки сразу нескольких стран отказались обслуживать карты российской системы "Мир". Одни говорили о боязни вторичных санкций, другие сослались на технические трудности, которые не могут решиться несколько дней. Турция предложила создать альтернативную платежную систему.

Тысячи россиян отправились на курорты и фактически оказались без денег в отпусках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.