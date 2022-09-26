В России готовят запрет на въезд большегрузов из Европы

В России планируют запретить въезд большегрузов из Европы. Одновременно будет разработан механизм перецепки или перегрузки товаров на российские фуры. Именно так в данный момент перевозят грузы на границы Евросоюза и Белоруссии.

Мера зеркальная. Российские грузовики не ездят в страны ЕС с весны. Запрет хотят вводить с 1 октября.

Сколько времени понадобится, чтобы создать всю необходимую инфраструктуру в таможенной зоне? И не получится ли дефицит товаров и рост цен? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.