Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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Политика

Новости часа: ЦБ РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке

Новости часа: ЦБ РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке

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"Деньги 24": специалисты рассказали о стоимости аренды подмосковных коттеджей

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Новости часа: российский бизнес активно осваивает ниши после ухода ряда зарубежных брендов

Путин заявил, что бизнесу РФ пора возвращать свои позиции на рынке

Новости часа: "Троицу" Андрея Рублева выставят в Храме Христа Спасителя 4 июня

"Актуальный репортаж": спрос на линзы в России вырос в несколько раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центробанк РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

Власти продолжат поддержку высокотехнологичных отраслей. Об этом заявил Владимир Путин.

Польша запретит движение грузовиков РФ и Белоруссии через польско-белорусскую границу. Об этом сообщило польское правительство.

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