Новости часа: ЦБ РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Центробанк РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

Власти продолжат поддержку высокотехнологичных отраслей. Об этом заявил Владимир Путин.

Польша запретит движение грузовиков РФ и Белоруссии через польско-белорусскую границу. Об этом сообщило польское правительство.