Новые правила перевода денег коснутся уплаты налогов и госпошлин в России

Правила перевода денег изменятся в России с 1 апреля. Они коснутся уплаты налогов, госпошлин, штрафов и страховых взносов. В реквизитах плательщика теперь придется указывать наименование юридических лиц и банков. Физлицам нужно будет полностью писать фамилию, имя и отчество. А если перевод идет по доверенности, то заполнять данные придется за двоих.

Изменения призваны усовершенствовать национальную платежную систему. Они носят технический характер и касаются по большей части бизнеса. При обычных переводах через онлайн-банк все останется по-прежнему. Чтобы не вызывать подозрений при переводе денег друзьям, следует избегать коммерческих формулировок "оплата услуг", "заказ" или "аренда".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.