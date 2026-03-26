ЦБ РФ обязал кредитные организации раскрывать клиентам причины блокировки карт

Центробанк РФ обязал кредитные организации раскрывать клиентам причины блокировки карт. Банкам рекомендовано самостоятельно связываться с клиентами сразу же после приостановки операций, а не дожидаться их обращений. Соответствующее письмо опубликовано на сайте регулятора.

Менеджеры обязаны пошагово разъяснять людям порядок действий для урегулирования ситуации. Что еще клиент может потребовать от банкиров? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.