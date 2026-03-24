"Деньги 24": количество вакансий снизилось на 20% в России

Количество вакансий на рынке труда в 2025 году снизилось на 20%, а количество резюме увеличилось на 34%. Согласно результатам исследования, в сфере туризма и общепита количество резюме выросло на 37%, в логистике и складском хозяйстве – на 33%, в ритейле – на 32%.

В строительстве и недвижимости количество вакансий снизилось на 13%, в медицине и фармацевтике – также на 13%. Зарплатные предложения для медперсонала увеличились на 11,9%, в строительстве – на 10,9%, в банковском секторе – на 10,7%.

