Россиянам пока не разрешат оплачивать товары и услуги криптовалютой. Законопроект, сохраняющий запрет на такие операции, одобрен правительственной комиссией. При этом документ закрепляет сами понятия цифровой валюты, цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав.

В России продолжается работа по обелению рынка криптовалюты. По тому законопроекту, который сейчас находится в работе, устанавливаются все важнейшие параметры и понятия. Криптовалюта по закону так и не станет средством платежа. Владеть криптоактивами, покупать и перепродавать их будет возможно.

