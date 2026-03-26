Правила перевода денег изменятся в России с 1 апреля. В реквизитах плательщика теперь придется указывать наименование юридических лиц и банков.

Физлицам нужно будет полностью писать фамилию, имя и отчество, а если перевод идет по доверенности, то заполнять данные нужно за двоих.

Изменения призваны усовершенствовать национальную платежную систему. Они носят технический характер и касаются по большей части бизнеса.

