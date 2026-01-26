В России разработают маркировку для продуктов с высоким содержанием соли и сахара

Правительство поручило разработать специальную маркировку для продуктов с высоким содержанием соли и сахара. Этим займутся Роспотребнадзор, Минздрав и Минэкономразвития.

Инициатива должна мотивировать производителей выводить на рынок более полезную продукцию. Ранее в Минздраве сообщили, что россияне потребляют сахар в 4 раза больше рекомендованных норм, а соли – в 2,5 раза.

