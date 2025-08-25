Форма поиска по сайту

25 августа, 10:45

Экономика

Сбербанк запустил бесконтактную оплату для iPhone через технологию "Вжух"

Сбербанк запустил бесконтактную оплату для iPhone через новую технологию "Вжух", основанную на Bluetooth Low Energy. Сервис уже доступен в обновленной версии мобильного приложения банка.

Чтобы подключиться, нужно скачать приложение из App Store по ссылке из официальных каналов Сбера или установить его с помощью сотрудников в отделениях банка. Оплата работает с картами всех основных платежных систем и не требует дополнительных настроек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

