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25 июля, 15:15

Экономика

Центробанк снизил ставку второй раз подряд

Центробанк снизил ставку второй раз подряд

ЦБ понизил ключевую ставку до 18%

ЦБ рассмотрит возможное понижение ключевой ставки 25 июля

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Банк России второй раз подряд понизил ключевую ставку. Теперь она составляет 18% годовых вместо прежних 20%. Такое решение приняли на фоне более быстрого, чем ожидалось, снижения инфляции и замедления внутреннего спроса.

В регуляторе отмечают, что экономика страны продолжает возвращаться к сбалансированному росту. По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года снизится до 6–7%, а к целевому уровню в 4% вернется в 2026 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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