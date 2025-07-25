Центробанк снизил ставку второй раз подряд

Банк России второй раз подряд понизил ключевую ставку. Теперь она составляет 18% годовых вместо прежних 20%. Такое решение приняли на фоне более быстрого, чем ожидалось, снижения инфляции и замедления внутреннего спроса.

В регуляторе отмечают, что экономика страны продолжает возвращаться к сбалансированному росту. По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года снизится до 6–7%, а к целевому уровню в 4% вернется в 2026 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.