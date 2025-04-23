Импортная косметика подорожает в России из-за новых пошлин

В России вводятся новые пошлины на косметику и парфюмерию из недружественных стран. Теперь за ввоз таких товаров нужно будет платить налог в размере 35%. Расширенный список включает духи, помаду, пудру, средства для волос и по уходу за кожей.

В правительстве заверили, что дефицита не ожидается – объемы производства отечественной косметики продолжают расти. В стране работают более 600 предприятий, способных обеспечить спрос на внутреннем рынке.

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