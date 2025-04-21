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21 апреля, 07:15

Технологии

Россиян предупредили о возможной блокировке банковских приложений при работе с VPN

Россиян предупредили о возможной блокировке банковских приложений при работе с VPN

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В МВД предупредили, что использование VPN при работе с банковским приложением может привести к блокировке личного кабинета. Как пояснили эксперты, банк настраивает свою систему защиты от мошенников, которая по определенным параметрам распознает, что с приложением работает именно их клиент.

Если VPN включен, программа не может определить, кто выполняет операцию, что может привести к автоматической блокировке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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