Россиян предупредили о возможной блокировке банковских приложений при работе с VPN

В МВД предупредили, что использование VPN при работе с банковским приложением может привести к блокировке личного кабинета. Как пояснили эксперты, банк настраивает свою систему защиты от мошенников, которая по определенным параметрам распознает, что с приложением работает именно их клиент.

Если VPN включен, программа не может определить, кто выполняет операцию, что может привести к автоматической блокировке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.