"Москва сегодня": как торговая война США и Китая может повлиять на цены в России

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров почти со всего мира. Особенно жесткое противостояние развернулось между США и Китаем. Ответ Пекина не заставил себя ждать: вводятся зеркальные тарифы.

Как эта торговая война может отразиться на российско-китайских отношениях? Что будет с ценами на импорт и экспорт? И как себя чувствуют отечественные производители?

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