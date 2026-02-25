Средние ставки по вкладам в России упали до минимальных за 2 года значений. Об этом свидетельствует статистика 50 крупнейших банков. Доходность вложений на срок до 3 месяцев в среднем составляет 14,2%.

Экономический обозреватель Евгений Беляков отметил, что тенденция к снижению доходности депозитов очевидна. Центробанк заявил о понижении ключевой ставки, от которой напрямую зависят проценты по вкладам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.