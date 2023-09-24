Вице-премьер России заявил об отсутствии дефицита топлива в РФ

В России не выявили дефицит топлива как в оптовом, так и в розничном сегментах. Об этом заявили в правительстве по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяных компаний.

Ранее правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизеля, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке и насытить его топливом. В Минэнерго пояснили, что такие меры пресекут серый экспорт топлива, при котором его покупают на рынке по внутрироссийским ценам, а продают за рубежом по более высоким.

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