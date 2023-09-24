Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 11:30

Экономика

Вице-премьер России заявил об отсутствии дефицита топлива в РФ

Вице-премьер России заявил об отсутствии дефицита топлива в РФ

Новости часа: участок Новохохловской улицы перекрыли до 13 декабря

Цены на бананы могут вырасти на 20% – СМИ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру субботы

Страховое возмещение по банковским картам начнет действовать в РФ с 1 октября

Цены на топливо в Европе выросли на 5% после запрета на экспорт из РФ

"Москва сегодня": ЦБ РФ трижды поднял ключевую ставку за два месяца

Производство бумаги в Москве увеличилось на 10% за 6 месяцев

Москвичам рассказали, снизятся ли цены на заправках после запрета на экспорт топлива

Собянин: более 900 московских компаний перешли в категорию крупного бизнеса

В России не выявили дефицит топлива как в оптовом, так и в розничном сегментах. Об этом заявили в правительстве по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с представителями нефтяных компаний.

Ранее правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизеля, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке и насытить его топливом. В Минэнерго пояснили, что такие меры пресекут серый экспорт топлива, при котором его покупают на рынке по внутрироссийским ценам, а продают за рубежом по более высоким.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоДарья КрамароваЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика