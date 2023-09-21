21 сентября, 08:34Происшествия
Конструкцию дома в Балашихе проверят на возможность дальнейшей эксплуатации
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Специалисты проверят состояние несущих конструкций дома в Балашихе, где произошел взрыв, чтобы оценить возможность его дальнейшей эксплуатации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.
"Сегодня (21 сентября. – Прим. ред.) специалисты приступают к проведению экспертизы, по результатам которой будет определена сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей эксплуатации дома", – написал он.
Юров также добавил, что жильцы пострадавшего дома смогут в четверг в сопровождении полицейских и спасателей забрать нужные вещи из своих квартир.
Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждения получили не менее 10 квартир.
Стены дома несколько раз обрушались. В результате, по последним данным, погибли семь человек, в том числе двое спасателей. Еще 27 человек пострадали.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
МЧС организовало горячую линию для эвакуированных жильцов поврежденного дома 8 (800) 700-56-76.
Поисковая операция на месте взрыва газа в Балашихе завершена
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