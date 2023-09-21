Конструкцию дома в Балашихе проверят на возможность дальнейшей эксплуатации

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Специалисты проверят состояние несущих конструкций дома в Балашихе, где произошел взрыв, чтобы оценить возможность его дальнейшей эксплуатации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

"Сегодня (21 сентября. – Прим. ред.) специалисты приступают к проведению экспертизы, по результатам которой будет определена сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей эксплуатации дома", – написал он.

Юров также добавил, что жильцы пострадавшего дома смогут в четверг в сопровождении полицейских и спасателей забрать нужные вещи из своих квартир.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждения получили не менее 10 квартир.

Стены дома несколько раз обрушались. В результате, по последним данным, погибли семь человек, в том числе двое спасателей. Еще 27 человек пострадали.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

МЧС организовало горячую линию для эвакуированных жильцов поврежденного дома 8 (800) 700-56-76.



Поисковая операция на месте взрыва газа в Балашихе завершена