Число погибших при обрушении дома в Балашихе после взрыва газа выросло до семи

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Число погибших после взрыва газа в доме в подмосковной Балашихе достигло 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Всего пострадали 27 человек, из них 7 человек погибли", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что 8 человек были госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались.

Спасатели завершили поисковые работы и разбор завалов на месте трагедии. С места происшествия было вывезено 226 кубометров мусора.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел 20 сентября. В результате повреждения получили не менее 10 квартир.

Стены дома несколько раз обрушались, двое спасателей, попавших под повторное обрушение дома, погибли . По информации МЧС, из-под завалов были извлечены еще 4 спасателя, которые были переданы врачам.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

МЧС организовало горячую линию для эвакуированных жильцов поврежденного дома 8 (800) 700-56-76.

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир