Рост мировой экономики по итогам 2023 года может стать самым низким за 15 лет – Мишустин

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Показатели мирового экономического роста по итогам текущего года могут оказаться самыми низкими с последнего международного кризиса 2008–2009 годов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на премьера-министра РФ Михаила Мишустина.

Отмечается, что подобную оценку текущей ситуации он дал на заседании кабмина, на котором рассматривался проект госбюджета РФ. По словам Мишустина, работа над главным финансовым документом страны шла во время "очередного усиления глобальных дисбалансов".

Мишустин подчеркнул, что рост мировой экономики замедляется. Текущие низкие показатели может побить только период пандемии коронавируса, заключил он.

Ранее Владимир Путин назвал нынешнюю ситуацию в стране с экономической точки зрения устойчивой и сбалансированной. Президент сообщил, что российская экономика смогла выдержать давление со стороны Запада и восстановиться.

Также Международный валютный фонд заявил, что экономика России оказалась более устойчивой к введенным санкциям, чем прогнозировалось. Эксперты отметили улучшения в области торговли и устойчивые объемы экспорта нефти. Продажа нефти и газа привела РФ к рекордным показателям прибыли и смогла поддержать экономику страны годом ранее.

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