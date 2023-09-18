Путин назвал экономическую ситуацию в стране устойчивой

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Нынешняя ситуация в стране с экономической точки зрения устойчивая и сбалансированная. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, сообщается на сайте Кремля.

Как сообщил глава государства, правительство РФ уже заканчивает работу над проектом федерального бюджета на последующие три года.

При этом Путин отметил, что постоянно обсуждает экономическую ситуацию в России с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также с представителями экономического блока.

Кроме того, президент выразил мнение, что экономическая ситуация по некоторым показателям лучше предыдущих. Также он заявил, что российская экономика смогла выдержать давление со стороны Запада и восстановиться.

"Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление, санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке – некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными", – добавил глава государства.

По его словам, ВВП РФ вышел на уровень 2021 года. Президент России отметил, что сейчас важно проработать условия для будущего развития экономики.

Путин сообщил и о текущем росте ВВП, который может составить по итогам этого года 2,5–2,8%. Он напомнил, что в апреле этот показатель прогнозировался на уровне 1,2%. Президент подчеркнул, что сейчас в России увеличивается потребительский спрос, наращивает мощность и промышленность, особенно благодаря обрабатывающему производству.

Выделил глава государства и ненефтегазовые доходы бюджета РФ, которые в 2023 году стали выше показателей 2022 года.

"В свою очередь, нефтегазовые доходы бюджета в июле – августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года, и с учетом конъюнктуры на мировых рынках продолжается активный рост", – заявил Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин сообщил, что федеральный бюджет России в последующие три года следует утвердить так, чтобы гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами.

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