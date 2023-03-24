Следующий пакет санкций против РФ будет нацелен на борьбу с обходом рестрикций – глава ЕК

Запада готовит еще один пакет санкций против России. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые ограничения будут направлены на борьбу с обходом уже принятых санкций. Но о каких именно мерах идет речь, она не уточнила.

Прошлый пакет санкций в Еврокомиссии оценили примерно на 11,5 миллиарда евро. Меры коснулись, в том числе, банковского сектора. Кроме того, введены ограничения на ввоз в Россию грузовиков и прочей спецтехники, стройматериалов, электроники и других товаров.

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