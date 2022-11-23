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23 ноября, 17:45

Экономика

Эксперт рассказал, почему США решили ослабить санкции на российскую нефть

Эксперт рассказал, почему США решили ослабить санкции на российскую нефть

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Белый дом вынужден ослабить санкции в отношении российской нефти. Так, американский Минфин разрешил поставлять российскую нефть в Болгарию, Хорватию и страны Евросоюза, не имеющие выхода к морю. До 23 сентября 2023 года разрешается поставлять нефть с месторождения Сахалин-2 в Японию. А если российская нефть будет подвергнута существенной переработке, то на нее не будет распространяться ценовой потолок.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что заставило США ослабить ограничения. Также он объяснил, насколько сильно может навредить экспорту РФ потолок цена на отечественную нефть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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