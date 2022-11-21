В Союзе производителей соков отреагировали на введение акциза

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Введение акциза на сладкие напитки может привести к серьезным проблемам для бизнеса и потребителей. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

Эксперт напомнил, что в августе 2022 года правительство сняло вопрос об акцизе с повестки ради стабилизации экономики. По его словам, в ходе обсуждения были приведены данные, которые подтвердили нецелесообразность этой меры.

Новиков добавил, что в 2021 году специалисты Аналитического центра при правительстве РФ назвали три варианта развития событий после введения акциза на напитки с сахаром. Эксперт пояснил, что один из сценариев предполагает повышение розничной цены и цены производителей на 7–25,5%.

"Кроме этого, важно отметить, что в данный момент не наблюдается роста категории, а ее вклад в потребление сахара населением незначителен (менее 2%), и подобная мера лишь усугубит ситуацию", – заключил Новиков.

Ранее Владимир Путин подписал закон о введении в России акциза на сахаросодержащие напитки с 1 июля 2023 года. В список попадут напитки в потребительской упаковке, произведенные с использованием питьевой или минеральной воды. При этом исключением будут изготовленные и упакованные организациями и ИП из сферы общепита.



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